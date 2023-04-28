Силуанов раскрыл детали разового взноса с бизнеса в бюджет РФ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вскоре ведомство планирует внести в Государственную думу законопроект, предлагающий разовый платеж компаний в бюджет страны в размере 300 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнялось, что власти России прорабатывают вопрос об однократной выплате в бюджет со сверхприбылей, которые были получены в 2021-2022 годах.

«Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% - в этом. Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», — пояснил Силуанов.

Поступление в бюджет данных средств ожидается в четвертом квартале 2023 года.

Сроки внесения законопроекта Минфином в российский парламент не называются.

Ранее стало известно, что Минфин РФ готовит новые предложения по корректировке налогообложения нефтяников.

Также Минфин предложил создать засекреченный реестр имущества РФ за границей. Второй тип проверок осуществляется по указу президента, правительства или Минфина.