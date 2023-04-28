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Минфин РФ готовит новые предложения по корректировке налогообложения нефтяников

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство готовит новые предложения по совершенствованию расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников в дополнение к снижению дисконта к цене нефти, передает РИА Новости.

Он отметил, что Минфин фиксирует снижение по сравнению с запланированным уровнем поступлений нефтегазовых доходов бюджета в этом году. По его словам, у Минфина есть предложения по корректировке методики, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет о законе, который ограничивает с июня размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины, схема вступает в силу с июня.

«У нас есть еще иные предложения, которые будут обсуждаться в правительстве, по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников», — подчеркнул Силуанов.

Он также добавил, говоря о дисконте — расчете справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков, первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до $25 к Brent, и Минфин на этом не останавливается.

Согласно подписанному президентом закону, если средняя цена Urals будет ниже Brent на $204,4 за тонну ($26 за баррель) с 15 апреля по 14 мая, то при расчете пошлины на июнь цена Urals будет установлена как Brent минус $204,4 и т.д.

Предложение начать с июня вести расчеты экспортных пошлин на отечественную Urals с учетом не только ее цены, но и стоимости эталонной североморской марки Brent внесло правительство.

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