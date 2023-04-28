Минфин РФ готовит новые предложения по корректировке налогообложения нефтяников

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство готовит новые предложения по совершенствованию расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников в дополнение к снижению дисконта к цене нефти, передает РИА Новости.

Он отметил, что Минфин фиксирует снижение по сравнению с запланированным уровнем поступлений нефтегазовых доходов бюджета в этом году. По его словам, у Минфина есть предложения по корректировке методики, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет о законе, который ограничивает с июня размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины, схема вступает в силу с июня.

«У нас есть еще иные предложения, которые будут обсуждаться в правительстве, по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников», — подчеркнул Силуанов.

Он также добавил, говоря о дисконте — расчете справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков, первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до $25 к Brent, и Минфин на этом не останавливается.

Согласно подписанному президентом закону, если средняя цена Urals будет ниже Brent на $204,4 за тонну ($26 за баррель) с 15 апреля по 14 мая, то при расчете пошлины на июнь цена Urals будет установлена как Brent минус $204,4 и т.д.

Предложение начать с июня вести расчеты экспортных пошлин на отечественную Urals с учетом не только ее цены, но и стоимости эталонной североморской марки Brent внесло правительство.