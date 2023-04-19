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Объем стратегических резервов нефти в США упал более чем на 30% за год, до 368 млн баррелей

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Shutterstock

За 2023 год объем стратегических резервов нефти снизился более чем на 30% и составил 368 млн баррелей. Это антирекорд с 1983 года, сообщило Russia Today со ссылкой на материалы Министерства энергетики Штатов.

По данным министерства, если еще в середине весны 2022 года США были обеспечены сырьем на 76,5% от максимально возможного уровня (727 млн баррелей), то к текущему моменту заполненность хранилищ упала до 50,6%.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что после того как США, а затем Европа ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, мировые цены на нефть резко выросли и поднимались выше $130 за баррель. По словам аналитиков, отказ США от закупки нефти из России привел к дефициту топлива в Штатах, и на фоне ограниченного предложения произошел скачок цен на нефть.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, в свою очередь, указал, что в прошлом году американские производители существенно увеличили поставки топлива в Европу.

«Администрация Байдена попыталась сбалансировать рынок путем продажи нефти из стратегических запасов, не в последнюю очередь из-за предстоящих выборов в конгресс», — подчеркнул в беседе с RT Галактионов.

19 апреля цена барреля североморской нефти марки Brent опускалась ниже $83.

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