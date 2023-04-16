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SPA: саудовский принц Мухаммед передал в фонд страны акции Saudi Aramco на $78 млрд

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Mast Irham/AP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман передал 4% акций на $78 млрд крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в суверенный фонд страны. Об этом сообщает госагентство SPA.

«Его Высочество наследный принц указал, что передача части государственных акций в Saudi Aramco является продолжением инициатив Королевства, направленных на укрепление национальной экономики в долгосрочной перспективе, диверсификацию ее ресурсов и предоставление дополнительных инвестиционных возможностей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после передачи доля правительства Саудовской Аравии в экспортере нефти составит 90,18%.

Ранее сообщалось, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco и немецкая DHL Supply Chain объявили о создании совместного предприятия по закупкам и логистике в Саудовской Аравии.

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