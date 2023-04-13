Гендиректор техкомпании Ecovacs Robotics Цянь удивился потенциалу российского рынка

Генеральный директор производящей бытовую технику компании из КНР Ecovacs Robotics Цянь Чэн заявил о своем удивлении потенциалом российского потребительского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я недавно обнаружил, что российский рынок обладает очень большим потенциалом, честно говоря, он даже превзошел мои о нем представления. Не так давно я общался с нашими российскими клиентами и узнал, что в России в год покупают около 3 миллионов пылесосов. Так что у меня довольно большие ожидания относительно этого рынка, в будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него», — сказал гендиректор китайской компании.

Он отметил, что доля российских потребителей Ecovacs Robotics составляет 5%, но компания планирует увеличить инвестиции в этой стране.

Цянь также выразил уверенность в том, что в будущем все больше клиентов из РФ будут приезжать в КНР в целях поиска лучшей продукции.

В марте президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что Москва и Пекин определили восемь важнейших направлений сотрудничества между странами.