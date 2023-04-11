Путин: прогноз социально-экономического развития РФ должен быть максимально объективным

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам экономики, что прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

По его словам, соответствующий прогноз подготовлен правительством РФ и будет рассмотрен на совещании.

Путин также отметил, что в стране фиксируется рост погрузки на железной дороге, который вырос с 2% в марте до 3,6% в начале апреля.

«Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться», — сказал глава государства, подчеркнув, что на это «указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности».

Кроме того, президент РФ указал, что экономика страны продолжает активно развиваться, а ВВП «существенно прибавит в реальном выражении».

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%.