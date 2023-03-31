The Economist: западные кредиторы Украины сомневаются, что Киев сможет погасить все долги перед МВФ

Западные кредиторы Украины допускают вероятность того, что власти страны не смогут погасить все долги перед Международным валютным фондом (МВФ). При этом зарубежные организации выдают Киеву «недостаточные» денежные суммы для поддержания финансового и оборонного секторов экономики, сообщает британский журнал The Economist.

21 марта руководство МВФ объявило, что Украина получит седьмую по величине помощь за всю 79-летнюю историю фонда. Речь шла о выделении Киеву $15,6 млрд, а реализацию финансовой поддержки растянут на четыре года. Однако для поддержания украинской экономики на плаву этой суммы будет недостаточно, ведь только за прошлый год объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны снизился более чем на 30%, уточняется в статье.

«Хотя для фонда это огромная сумма, для Украины ее все равно недостаточно. По оценкам Киева, для продолжения финансирования конфликта в этом году ему потребуется на 39,5 миллиардов больше, чем он рассчитывает получить от налогов и помощи, что эквивалентно 9% ВВП», — говорится в материале.

При этом, как ожидается, по итогам текущего года МВФ сможет предоставить Украине не более $5 млрд. Остальная финансовая помощь должна поступить от Всемирного банка, а также властей США и Евросоюза (ЕС). При этом кредитование от МВФ обходится бюджету страны дороже, чем от других источников, поясняется в заметке.

«Остается вопрос погашения кредита. Заимствования у Международного валютного фонда обходятся дороже, чем у других спонсоров. Как страна со средним уровнем дохода Украина должна выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%. Каждый раз, когда она получает средства, фонд взимает еще полпроцента за административные расходы», — пришел к выводу обозреватель.

29 марта агентство ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета на грядущий финансовый год сообщило, что власти Канады выделят Украине посредством Международного валютного фонда (МВФ) дополнительный кредит на $1,76 млрд (2,4 млрд канадских долларов) в 2023 году. 7 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Национального банка (Нацбанка) Украины уточнила, что по итогам прошлого года Киев получил западных стран финансовую помощь на общую сумму $32,1 млрд.