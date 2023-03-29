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Путин допустил, что введенные санкции могут оказать негативное влияние на экономику России

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что западные санкции в отношении страны могут в будущем негативно сказаться на российской экономике, в связи с этим он отметил необходимость обеспечить увеличение внутреннего спроса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса», — сказал Путин.

В данной ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста в России, считает российский президент.

Во время совещания глава государства также заявил, что возврат на траекторию роста экономики не должен никого расслаблять и положительные тенденции нужно поддерживать. Он также призвал власти на всех уровнях бороться с бюрократией без проволочек.

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