Al Hadath: грядущая рецессия мировой экономики будет страшнее финансового кризиса 2008 года

Грядущая рецессии мировой экономики будет нести более негативные последствия, чем глобальный финансовый кризис 2008 года. При этом в наиболее уязвимом положении могут оказаться зависимые от американского доллара страны, сообщает арабский информационный канал Al Hadath.

Корректировка ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США стала одной из причин перенаправления мирового капитала в Соединенные Штаты. В то же время многие компании начали досрочно выкупать иностранные облигации, что может нести за собой определенные риски из-за кризиса местного финансового сектора на фоне краха некоторых крупных кредитных организаций, включая Silicon Valley Bank и First Republic Bank.

«Корректировка процентной ставки стала одной из причин банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Странам опасно сейчас покупать новые государственные или банковские облигации США, потому что и другие банки могут быть признаны неплатежеспособными. Развивающимся странам сейчас следует отдаляться от американской экономики. Грядет коллапс, это почти неизбежно, и он будет страшнее финансового кризиса 2008 года», — говорится в материале.

Автор статьи советует развивающимся странам брать пример с Китая, власти которого взяли курс на «дедолларизацию» и создание «самодостаточной» экономики. Вместе с этим КНР стал активнее торговать со странами-партнерами с использованием национальной валюты — юаня, который вместе с другими валютами развивающихся стран может ослабить доминирующие позиции доллара в глобальной экономике.

«Министр финансов США предупредил, что госдолг достиг потолка. Если Соединенные Штаты не смогут расплатиться по долгам, тогда грядет катастрофа. Многие американские банки объявят о банкротстве, что затронет и другие международные финансовые учреждения, и, следовательно, мировая экономика рухнет. Подтверждением сказанному является то, что Moody's снизило рейтинг всей банковской системы США со «стабильного» до «негативного», — заключается в заметке.

28 марта главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Такое положение дел негативно повлияет на решение ключевых проблем: хронической бедности, различий в доходах и изменения климата.