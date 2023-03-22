Reuters: МВФ достиг договоренностей на рабочем уровне с Украиной по кредиту на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд. на четыре года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данное соглашение является результатом переговоров, длившихся несколько месяцев, между представителями Международного валютного фонда и правительством Украины. Агентство отмечает, что окончательное выделение средств должен будет одобрить совет директоров фонда.

Ранее стало известно, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования государств, которые столкнулись с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Киев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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