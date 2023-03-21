Военная операция на Украине. День 391-й

Председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений между двумя странами — ТАСС.
Минстрой предлагает создать свободную экономическую зону в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях (текст законопроекта есть у РБК). Инициативу одобрили на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 20 марта, сообщил РБК источник, знакомый с повесткой заседания.
Если законопроект будет принят, то это позволит «обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов», уверены в Минстрое. СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года. Для сравнения, срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 года.
Валютные сбережения россиян выросли в начале 2023 года на 1,4% — до рекордных $226,6 млрд, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
Почти половина из них в январе пришлась на наличку: за месяц ее объем вырос на $1,6 млрд — до $105,4 млрд.
Второе место по популярности для хранения валютных сбережений занимают депозиты в иностранных банках – там размещены $66,5 млрд.
Вместе с тем в ЦБ отмечают, что валютные счета в российских банка продолжают сокращаться и в начале этого года достигли самых минимальных значений за время публикации данного отчета – $54,7 млрд.
Российские военные отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» российских войск Александр Савчук.
По его словам, разведка вычислила перемещение пехоты и техники противника и передала координаты артиллеристам. В результате удара, по словам Савчука, украинская сторона понесла потери.
В МИД РФ заявили, что Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине. В ведомстве подчеркнули, что они – участники конфликта с Россией на территории Украины, пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что официально ничего не знают о предложении создания контактной группе по Украине, но добавили, что узнали о нем из СМИ.
«Тем не менее идея [немецкого дипломата Вольфганга] Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — подчеркнули в МИД РФ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился на Украину с визитом — ТАСС со ссылкой на сотрудников МИД страны. Это его первая поездка на Украину после начала спецоперации.
Телеканал NHK показал кадры, как глава японского правительства садится в поезд на железнодорожном вокзале в польском городе Пшемысль на польско-украинской границе. По данным источников японских СМИ, состав уже пересек украинскую границу.
До сих пор Кисида был единственным лидером страны «семерки», не посетившим Киев.