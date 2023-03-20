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Мантуров: товарооборот между Россией и Египтом вырос на 30% в 2022 году

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глава Министерства промышленности и торговли, вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что товарооборот между Россией и Египтом в 2022 году вырос на 30%, до шести миллиардов долларов. Об этом он сообщил в ходе заседания российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем продолжать поступательный рост и в том числе за счет импорта из Египта той продукции, в которой коллеги заинтересованы, в первую очередь, сельхозтоваров», — сказал Мантуров.

По его словам, стороны во время переговоров уделили внимание использованию нацвалют во взаиморасчетах между странами. При этом министерства финансов и центробанки двух государств находят оптимальные варианты для того, чтобы обеспечить платежи экономических операторов.

«Наши министерства финансов и центральные банки находят оптимальные варианты для обеспечения платежей наших экономических операторов, в первую очередь, используя валюту двух стран и дружественных стран», — заключил глава Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в воскресенье, 19 марта, российскую делегацию, возглавляемую главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. На встрече обсуждалось развитие российских инвестиций и совместных проектов двух стран в Египте в разных областях, в частности строительство АЭС «Эд-Дабаа», а также создание промышленной зоны РФ в экономической зоне Суэцкого канала.

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