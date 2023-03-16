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Wildberries приостанавливает списания с партнерских пунктов выдачи за подмену товаров

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания Wildberries сообщила о временной приостановке списаний с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров. Об этом сообщает ТАСС.

«Подмены товаров — крайне чувствительная для предпринимателей, продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся и которые нас активно поддерживают. С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий», — говорится в сообщении.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что Минтруд и Роструд разбираются с ситуацией вокруг компании Wildberries и работают с документами и заявлениями граждан. По словам Котякова, далее будет приниматься решение вместе с Генпрокуратурой. Министр отметил, что работа маркетплейса подразумевает «традиционные трудовые отношения», которые «должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства».

15 марта десятки пунктов выдачи заказов Wildberries перестали выдавать посылки в рамках забастовки против новой системы штрафов. В ответ на это компания закрыла несколько точек «в целях безопасности» и заявила, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено. СМИ также сообщают об увольнении бастующих сотрудников ПВЗ. В Госдуме пообещали внести поправки в законодательство и пригласили представителей Wildberries на совещание.

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