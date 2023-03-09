Еврокомиссар: у Евросоюза не должно быть иллюзий, что будет легко без газа РФ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что у стран ЕС не должно быть иллюзий касательно легкой ситуации при отсутствии поставок российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Но не должно быть иллюзий, что будет легко. Этот год будет сложным. Я предложу продлить добровольное сокращение потребления газа на 15%», — подчеркнула Еврокомиссар.

Также Симсон добавила, что Украина намерена поучаствовать в совместных закупках газа странами Евросоюза в целях получения дополнительно 2 млрд кубометров топлива.

«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа...» — добавила она.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее топ-менеджер ExxonMobil Питер Кларк счел поиск альтернатив российскому газу «сложной задачей» для Европы.