Глава Linde Ламба: компания не намерена возобновлять работу в РФ в обозримом будущем

Глава Linde Санджив Ламба заявил, что немецкая инжиниринговая компания прекратила участие в проектах в Российской Федерации из-за введенных странами Запада санкций и не намерена возобновлять работу в стране в обозримом будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что компания заблокировала и остановила все существующие проекты с юридическими лицами, которые попали под санкционные меры против РФ. По словам Ламбы, на текущий момент у Linde нет проектов в России.

Ранее стало известно, что один из операторов строительства завода по сжижению природного газа в Усть-Луге в Ленинградской области «Русхимальянс» инициирует международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением немецкой компанией Linde обязательств по строительству завода.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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