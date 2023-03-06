Норвегия увеличила доход от энергоресурсов до $140 млрд за 2022 год

Норвегия увеличила доходы от продажи нефти и газа в 2022 году почти до 140 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете статистического управления королевства.

«Это, безусловно, самый высокий показатель за всю историю статистических наблюдений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уровень доходов от продажи энергоресурсов превысил показатели 2021 года почти в три раза. За тот период доход государства от нефти и газа составит около 48 млрд долларов. Отмечается, что рекордной прибыли удалось достичь из-за крайне высоких цен на энергоресурсы, спровоцированных конфликтом на Украине.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Евросоюз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Она пояснила. что за восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%. Совместными силами стран и за счет напряженной работы эту нехватку удалось компенсировать. Фон дер Ляйен отметила, что этого удалось достичь благодаря помощи США и Норвегии, которые поставляли сжиженный и трубный газ.