Лавров заявил, что Запад хочет «подмять Восток под себя»

Страны Центральной Азии возмущены попытками Запада «подмять под себя» Восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Он считает, что западные страны предлагают не равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, а также хотят контролировать все процессы в регионе, требуя отчитываться о том, как они страны Центральной Азии выполняют вторичные санкции.

«Наши коллеги мне в беседах выражали возмущение такой бесцеремонностью и откровенной наглостью», — сказал Лавров.

По его словам, Россия никогда не была против создания форматов общения наподобие «Центральная Азия +», но в случае с США и ЕС эти механизмы используются для влезания во все сферы жизнедеятельности стран этого региона.

Глава МИД уверен, что эти попытки не увенчаются успехом. Страны Евразийского континента должны взять в свои руки «развитие и порядок», чтобы противостоять США и их сателлитам, заключил он.

До этого замглавы МИД заявил, что попытки продавить НАТО в Центральной Азии обернутся хаосом.

Ранее в МИД рассказали о росте товарооборота России с Центральной Азией.