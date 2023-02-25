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В Росздравнадзоре сообщили о подорожании жизненно важных препаратов

Росздравнадзор: жизненно важные препараты в январе-феврале подорожали на 0,5%

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Препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) подорожали на 0,5% в январе-феврале текущего года, что сопоставимо с аналогичным показателем 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что на постоянной основе анализируют цены на более 800 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, используемых при оказании медицинской помощи.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что проверки свидетельствуют о имеющемся дефиците отдельных лекарств в российских аптеках, также есть факторы, указывающие на рост цен на лекарственные препараты.

В конце января министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщил, что цены на жизненно важные лекарства на российском рынке выросли на 1,9% по итогам 2022 года. При этом увеличение стоимости медицинских препаратов, находящихся вне списка критически необходимых, за прошедшие 12 месяцев оказалось на 10% ниже уровня инфляции в стране.

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