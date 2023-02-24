РИА Новости: Россия и Турция вскоре возобновят переговоры по газовому хабу

Россия и Турция возобновят переговоры по газовому хабу в ближайшее время. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

Стоимость проекта пока не определена, стороны согласовывают детали, отметил источник.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что газовый хаб в Турции начнет работу в этом году.

Он говорил, что встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля. По его словам, в саммите примут участие страны-производители с Ближнего Востока, Центральной Азии, а также потребители из Европы.

Глава Минэнерго Турции также указывал, на сегодняшний день Турция, наряду с Болгарией, ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдавию.

27 января Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов 28 января заявил, что Россия и Турция на экспертном уровне приступили к обсуждению деликатных вопросов безопасности газового хаба.