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Глава Минфина Силуанов: о повышении налогов в 2023 году речи не идет

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что все необходимые для финансирования новых регионов страны средства уже учтены в государственном бюджете, об увеличении налогов в 2023 году речи нет. Его слова приводит ТАСС.

Глава Минфина указал, что дополнительного финансирования в данной области не нужно.

«Все это (деньги на поддержку новых регионов РФ. — «Газета.Ru») <...> заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются», — подытожил он.

Ранее Силуанов говорил, что решения, о которых сообщил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, профинансируют в полном объеме.

До этого министр сообщал, что социальные обязательства бюджета будут исполнены в первостепенном порядке, необходимые ресурсы для этого имеются.

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