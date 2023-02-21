Путин предложил увеличить размер налогового вычета на обучение и лечение

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей и оплате собственного лечения и обучения.

Образовательный налоговый вычет на детей Путин предложил повысить с 50 тыс. до 100 тыс. руб., а вычет за лечение — со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

Глава государства подчеркнул, что налоговые вычеты должны предоставляться гражданам быстро и проактивно.

Церемония оглашения послания проходит в московском Гостином дворе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил дать возможность получать россиянам налоговый вычет с покупки лекарств для своих совершеннолетних детей.

Депутат ГД Евгений Федоров также предложил ввести налоговый вычет для работающих студентов.