«Росатом»: Siemens не уведомлял об остановке поставок оборудования для АЭС «Аккую»

Siemens не уведомлял «Росатом» об остановке поставок оборудования для строящейся в Турции АЭС «Аккую». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АО «Аккую нуклеар» (входит в «Росатом» — «Газета.Ru»).

«На сегодняшний день официальных уведомлений об остановке поставок оборудования нам не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время компания Siemens соблюдает свои контрактные обязательства по поставкам оборудования.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не предоставило Siemens Energy требующиеся разрешения для поставки комплексного распределительного устройства (КРУЭ) для атомной электростанции «Аккую» в Турции, которую строит российский «Росатом». Отмечается, что BAFA не дала разрешения на экспорт документации. В Германии опасаются, что КРУЭ могут отправить в Россию, а не в Турцию.