Набиуллина: инфляция в РФ в январе, скорее всего, будет самой высокой с апреля 2022 года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России в январе может быть самой высокой с апреля 2022 года. Об этом Набиуллина сообщала по ходу пресс-конференции, передает РИА Новости.

При этом глава ЦБ отметила, что пока нет полных данных об инфляции за январь.

«Недельные данные показывают, что в январе текущие темпы роста цен, скорее всего, повысились до максимальных с апреля 2022 года уровней, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов», — сказала она.

По словам Набиуллиной, несмотря на постепенное ускорение текущих темпов роста цен, в ближайшие месяцы ожидается значительное падение показателя годовой инфляции в связи с эффектом базы. Она подчеркнула, что весной он, вероятнее всего, опустится с сегодняшних 11,8% ниже 4%.

«Это будет отражать выход из расчета годовой инфляции высоких значений на пике взлета цен в марте-апреле 2022 года, а не текущую инфляционную картину», — пояснила глава регулятора.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года.