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В Днепропетровской области Украины уменьшили лимиты энергопотребления

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Andrew J.Kurbiko/Wikimedia

В Днепропетровской области Украины 8 февраля уменьшили лимиты потребления энергии, в регионе ввели стабилизационные графики отключений. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По его словам, в Кривом Роге вся нужная инфраструктура функционирует.

«Для соблюдения лимитов, предоставленных «Укрэнерго» на нашу область (днем 1479 МВт, ночью 1418 МВт — это меньше, чем вчера), энергетики производят стабилизационные отключения электроэнергии (по графикам ДТЭК)», — написал Вилкул.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что энергоблок одной из тепловых электростанций (ТЭС) в данный момент подключен к энергосистеме Украины. В компании отметили, что потребление электроэнергии растет, а имеющейся генерации недостаточно для покрытия потребностей Украины в полном объеме.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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