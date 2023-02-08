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Политика

Военная операция на Украине. День 350-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — день 350-й

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Александр Гальперин
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов призвал «уничтожать объекты» на территории России, которые наносят ущерб стране. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу назвал конфликт на Украине «испытанием на века» для США и всего мира. В Харькове произошло несколько взрывов. Одна из ракет попала в промышленный объект, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:31

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Вооруженных силах Украины наблюдается дефицит военных узкой специализации.

«Установлено, что некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%. Порядка 65% офицеров не имеют специального образования (в лучшем случае курсы), из них большая часть имеют воинскую выслугу менее года», — сказал Марочко.

Он также указал, что около 80% офицерского состава ВСУ приобрели боевой опыт только в ходе военных действий.

9:25

Алкогольные компании из России начали искать замену виски и джину, произведенным в западных странах, пишет газета «Коммерсантъ».

9:18

В закон о дискредитации участников боевых действий внесут поправки — в него будут включены добровольцы.

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие ВС РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», — сообщил РБК глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По словам депутата, поправки вносятся по предложению спикера Думы Вячеслава Володина, к которому ранее обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

9:13

РИА Новости, сообщило, что бойцы группы «Викинг» уничтожили украинский узел связи под Марьинкой.

9:07

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил URA.RU, что по всей России необходимо запретить использование дронов, включая квадрокоптеры, чтобы было проще распознавать украинские летательные аппараты.

«Это будет правильная идея. Надо это делать. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях», — заявил парламентарий.

8:59

ФРГ прорабатывает варианты изъятия замороженных средств России в пользу Украины, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Споры на этот счет если и ведутся, то лишь о том, как юридически корректно обосновать планы конфискации и придать им благовидную форму», — сказал он в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, подобный шаг со стороны Германии станет фатальным с точки зрения ее привлекательности для зарубежного капитала, а также повлечет за собой ответную реакцию России.

8:52

Оснований для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции в рамках «зерновой сделки» нет, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

8:46

Агентство РИА Новости пишет, что артиллеристы Западного военного округа срывают украинские атаки 15-20 раз в день.

8:41

Сенатор Алексей Пушков заявил об изменении отношения США в сторону «фактического участия» в конфликте на Украине.

«Очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине. Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США «заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя», не могла бы появиться на страницах такой газеты, как The New York Times» , — утверждает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в своем Telegram-канале.

8:35

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Украина должна получить двузначное количество основных боевых танков Leopard 1 немецкого производства в первом квартале этого года, однако добавил, что пока неясно, сколько именно из 178 танков, поставку которых одобрило правительство ФРГ, будет передано Киеву.

»[Заявленное] количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько», — сказал вице-канцлер.

8:29

Конфликт на Украине завершится, когда западные страны «прекратят прокси-войну» против России, утверждает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы все надеемся на мир», — сказал российский дипломат.

«Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится», — подчеркнул Небензя.

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MFA Russia/Global Look Press
8:25

⚡️Серия взрывов прогремела ночью в Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Издание «Страна» проинформировало о шести взрывах в Харькове. Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога.

Звуки взрывов также слышали в городе Очакове, расположенном в Николаевской области Украины, сообщило украинское издание «Страна». Воздушная тревога в регионе, в отличие от Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областей, не объявлялась.

8:20

Минобороны показало кадры боевой работы расчета БЛА «Орлан-10».

8:15

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Днепропетровской области, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

Днепропетровскую область возглавил Сергей Лисак, подконтрольную Украине часть Запорожской области — Юрий Малашак, Херсонской области — Александр Прокудин.

По данным издания «Страна», все новые губернаторы — представители силовых структур.

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
8:13

Постпредство РФ при ООН сообщило, что Россия запросила участие одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса в заседании Совета Безопасности.

Ранее музыкант выразил поддержку действиям России на Украине.

8:09

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу назвал действия России на Украине «испытанием на века» для США и всего мира.

«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», — заявил Байден, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой.

8:05

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил агентству Reuters, что необходимо «уничтожать объекты» на территории России, которые наносят ущерб стране.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — заявил Данилов.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 350-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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