Военная операция на Украине. День 350-й

9:31

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Вооруженных силах Украины наблюдается дефицит военных узкой специализации.

«Установлено, что некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%. Порядка 65% офицеров не имеют специального образования (в лучшем случае курсы), из них большая часть имеют воинскую выслугу менее года», — сказал Марочко.

Он также указал, что около 80% офицерского состава ВСУ приобрели боевой опыт только в ходе военных действий.