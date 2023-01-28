МИД РФ: Россия и Турция начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба

Россия и Турция на экспертном уровне приступили к обсуждению деликатных вопросов безопасности газового хаба. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что результатом совместных усилий Анкары и Москвы стала инициатива российского президента Владимира Путина о создании на территории Турции газового хаба.

«В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные», — сказал Сыромолотов.

По его словам, российская сторона с удовлетворением воспринимает энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу.

Ранее 27 января глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба.

17 января стало известно, что Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой.