Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карчаа сообщил, что для зоны безопасности вокруг ЗАЭС надо вырабатывать механизм

close
100%
НИА Аиашара/YouTube

Попытки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вести переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции являются имитацией деятельности, уверен советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в данной теме по зоне безопасности ЗАЭС надо говорить не о декларациях, а о механизмах реализации.

«От того, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности, вопрос не решается. Нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию подобной зоны безопасности», — подчеркнул Карчаа.

Карчаа обратил внимание, что процесс усложняется несамостоятельностью и недоговороспособностью Украины.

«Любые договоренности не стоят ровным счетом ничего, если в них нет раздела ответственности сторон», — считает советник гендиректора предприятия.

Ранее Карчаа сообщил, что у России достаточный резерв кадров для замещения всех позиций на ЗАЭС.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости длительного присутствия экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть