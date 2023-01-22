Карчаа сообщил, что для зоны безопасности вокруг ЗАЭС надо вырабатывать механизм

Попытки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вести переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции являются имитацией деятельности, уверен советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в данной теме по зоне безопасности ЗАЭС надо говорить не о декларациях, а о механизмах реализации.

«От того, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности, вопрос не решается. Нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию подобной зоны безопасности», — подчеркнул Карчаа.

Карчаа обратил внимание, что процесс усложняется несамостоятельностью и недоговороспособностью Украины.

«Любые договоренности не стоят ровным счетом ничего, если в них нет раздела ответственности сторон», — считает советник гендиректора предприятия.

Ранее Карчаа сообщил, что у России достаточный резерв кадров для замещения всех позиций на ЗАЭС.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости длительного присутствия экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.