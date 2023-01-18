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Лавров заявил, что мировой экономический кризис начался задолго до спецоперации на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мировой экономический кризис начался задолго до проведения российской специальной операции на Украине. Об этом дипломат сказал во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, передает ТАСС.

По словам Лаврова, страны Запада пытались сделать из Украины и того, что происходит вокруг нее, главные политические, медийные и экономические события, обвиняя российское руководство в том, что «так называемая агрессия против Украины стала причиной всех бед мировой экономики».

Глава МИД РФ добавил, что статистика Всемирного банка, Международного валютного фонда, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других международных структур убедительно указывают на то, что кризис проглядывался задолго до начала СВО.

Ранее Лавров заявлял, что США хотят наживаться на экономическом и энергетическом кризисах, разворачивающихся в Европе.

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