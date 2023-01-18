Лавров заявил, что мировой экономический кризис начался задолго до спецоперации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мировой экономический кризис начался задолго до проведения российской специальной операции на Украине. Об этом дипломат сказал во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, передает ТАСС.

По словам Лаврова, страны Запада пытались сделать из Украины и того, что происходит вокруг нее, главные политические, медийные и экономические события, обвиняя российское руководство в том, что «так называемая агрессия против Украины стала причиной всех бед мировой экономики».

Глава МИД РФ добавил, что статистика Всемирного банка, Международного валютного фонда, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других международных структур убедительно указывают на то, что кризис проглядывался задолго до начала СВО.

Ранее Лавров заявлял, что США хотят наживаться на экономическом и энергетическом кризисах, разворачивающихся в Европе.