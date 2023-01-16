Bloomberg: поставки нефти из РФ по морю за неделю выросли на 30%

Объем поставок российской сырой нефти по морю вырос на прошлой неделе до самых высоких значений с апреля прошлого года, пишет Bloomberg.

«Совокупные объемы российской нефти выросли на 876 000 баррелей в сутки, или на 30%, до 3,8 млн баррелей за неделю, предшествующую 13 января», — сообщает издание.

По информации СМИ, поставки нефти по Балтийскому морю выросли на 626 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, поставки по Черному морю – на 47% от суточного объема. Таким образом, общий объем российского морского экспорта по данным на 13 января вырос на 550 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей, составив 3,06 млн баррелей.

Рост морских поставок нефти связан с сокращением трубопроводных потоков в Европу. В расчетах не учитывалось сокращение поставок, произошедшее на фоне аномально теплого начала года в европейских странах.

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Эмбарго привело к увеличению времени транспортировки нефти: теперь в среднем она занимает 31 день из балтийских портов в Индию в сравнении с семью днями поставок из тех же терминалов в Роттердам и примерно вдвое меньше в Польшу. В связи с этим список компаний, которые готовы предоставлять суда для поставок нефти из России, значительно сокращается, пишет Bloomberg.

С 5 декабря также действует ценовой потолок на морские поставки нефти: ограничения установлены на уровне $60 за баррель.

В ответ президент РФ Владимир Путин запретил поставлять российскую нефть в страны, использующие этот ценовой потолок. Запрет начнет действовать с 1 февраля.