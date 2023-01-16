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ЕК выделит Украине новый транш макрофинансовой помощи в €3 млрд на этой неделе

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Depositphotos

Исполнительный виде-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК от имени Европейского союза планирует выделить Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €3 млрд евро на этой неделе. Об этом Домбровскис сообщил в своем Twitter.

Исполнительный виде-президент ЕК рассказал, что он подписал меморандум о взаимопонимании от имени Евросоюза о предоставлении Киеву нового пакета макрофинансовой поддержки на 2023 год на сумму до €18 млрд в форме кредитов.

«Первый платеж в размере €3 млрд должен последовать позже на этой неделе», — отметил он.

По словам Домбровскиса, эти деньги призваны помочь Украине «покрыть свои насущные потребности».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявляла, что первый транш программы макрофинансовой помощи ЕС Украине суммарным объемом €18 млрд на 2023 год будет получен страной в январе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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