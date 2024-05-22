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Неизвестный проник в квартиру жены участника СВО и жестоко избил ее утюгом

Shot: в Москве неизвестный проник в квартиру жены участника СВО и избил ее утюгом

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Телеграм-канал «SHOT»

В Москве неизвестный жестоко избил утюгом жену участника СВО, проникнув в ее квартиру через окно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в темное время суток. Неизвестный забрался в квартиру, где находились женщина и ее 15-летняя дочь, сорвав ограничитель пластикового окна. Он напал на супругу участника СВО и стал ее избивать утюгом, который попался ему под руку.

Столкновение женщины со злоумышленником продолжалось около 20 минут. В это время дочь пострадавшей успела выбежать на улицу и позвать на помощь.

Полицейские по горячим следам задержали 21-летнего подозреваемого у метро Сухаревская. Сообщается, что тот прибыл в Москву за два часа до нападения. Женщина предполагает, что преступник находился под воздействием наркотиков, а также считает, что в нападении есть «украинский след», так как ее муж находится на СВО больше года и получил медаль Суворова.

В больнице у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении и проникновении в жилище.

Ранее депутат избил участника СВО до потери сознания.

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