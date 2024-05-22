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Украину уличили в принудительной мобилизации бездомных в Харькове

Замглавы ВГА: военкомы принудительно мобилизуют бомжей и наркоманов в Харькове

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Thomas Peter/Reuters

Сотрудники украинских военкоматов принудительно мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины бездомных и наркоманов, которые мгновенно оказываются на передовой, заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, ему приходят данные о том, что улицы Харькова и области опустели, потому что местные жители бояться выходить на улицу из-за новой волны мобилизации.

«В данном случае те люди, которые физически не имеют места жительства,<...> такие как бездомные, а также лица с алкогольной или наркотической зависимостью, попадают не только под угрозу незаконной мобилизации, но и мгновенно оказываются на линии боестолкновения харьковского фронта», – сказал Лисняк, добавив, что после вступления в силу закона о мобилизации представители ТЦК активизировались с новой силой в поисках мобилизационного ресурса.

При этом, подчеркнул замглавы ВГА, в списки мобилизованных не попадают дети харьковских чиновников.

До этого сообщалось, что украинские дальнобойщики массово отказываются выходить в рейсы, опасаясь быть мобилизованными прямо на дороге. А водители, до этого покинувшие страну, по тем же причинам не спешат возвращаться домой.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять паспорт и загранпаспорт.

Ранее на Украине предложили наказывать детей уклонистов.

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