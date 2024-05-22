В Петербурге пресекли канал незаконной миграции

В МВД заявили, что полиция пресекла в Санкт-Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В публикации отмечается, что шесть руководителей и сотрудников частного агентства занятости в Санкт-Петербурге по мере необходимости новой рабочей силы подыскивали иностранцев и помогали им легализоваться в Российской Федерации, «но по большей части незаконно».

Отмечается, что с марта 2022 года не менее 1,5 тыс. иностранцев помогли легализоваться в РФ, а криминальный доход сообщников составляет десятки миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге силовики перекрыли канал незаконной миграции, который успел легализовать более трех тысяч человек, в том числе осужденных за террористические преступления.

Участники группы создали частное агентство занятости, которое выступало принимающей стороной. При этом фактически организация не вела деятельности, а лишь занималась фиктивной регистрацией иностранцев и выдачей им документов.

Ранее в Московской области сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.