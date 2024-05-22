Турция попытается компенсировать потерю туристов с Украины

Турецкий туристический рынок намерен покрыть убытки от сокращения потока отдыхающих с Украины за счет притока гостей из Польши. Об этом пишет газета Ekonomim.

По ее сведениям, количество польских туристов, посетивших Турцию, удвоилось за четыре года и превысило 1,5 млн человек. В то же время поток украинцев снизился с 2 млн до 800 тысяч.

«Польские туристы стали четвертыми по количеству, особенно в Анталье. Ожидается, что в текущем году количество польских туристов, которые выделяются при раннем бронировании, увеличится как минимум на 25%», — отмечает издание.

Официальные данные министерства культуры и туризма Турции показывают, что в 2023 году число украинских гостей сократилось на 67,21%, тогда как турпоток из Польши вырос на 94,15%.

«В прошлом году около 840 тысяч украинцев отдохнули в Турции против 1 млн 540 тысяч польских туристов. В первом квартале 2024-го турпоток с Украины увеличился на 7% к прошлогоднему показателю до 135 тысяч, из Польши — на 37,18% до 70 тысяч», — уточняется в публикации.

Глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья Каан Кавалоглу отметил, что польский рынок значительно перекрыл потери, образовавшиеся из-за Украины. По его прогнозам, в 2024 году Анталью посетят свыше 1,25 млн поляков.

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