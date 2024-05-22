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Житель Краснодарского края подкурил сигарету от чаши Вечного огня и попал на видео

В Новороссийске мужчина подкурил сигарету от Вечного огня

В Новороссийске ищут мужчину, который прикурил сигарету от памятника. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер Новости Новороссийска».

Инцидент произошел на Площади Героев. На кадрах с места заметно, как россиянин поднес сигарету к чаше Вечного Огня, после чего ушел. Рядом проходила девушка, но она не остановила мужчину.

По словам местной жительницы, этот человек уже не первый раз подкуривает сигарету подобным образом.

Ситуацией заинтересовались в управлении МВД по региону. Как сообщает представители ведомства, видео инцидента они обнаружили во время мониторинга в соцсетях.

В полиции зарегистрировали факт произошедшего. На данный момент проводится проверка, которая поможет установить личность мужчины. Его действиям дадут правовую оценку.

До этого в Ленобласти судимый мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в сквере Победы. Правоохранители оперативно задержали россиянина и доставили в отдел. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. О причинах поступка не сообщается.

Ранее в Севастополе мужчина справил нужду у символа воинской славы.

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