Зеленский обсудил с канцлером Австрии восстановление Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский поговорил по телефону с австрийским канцлером Карлом Нехаммером. Информация об этом появилась в Telegram-канале Зеленского.

По словам политика, он поблагодарил Нехаммера за поддержку «саммита мира» в Швейцарии и участие в этом событии, а также за помощь с разминированием украинских территорий. Кроме того, Зеленский обсудил с канцлером участие австрийских компаний в восстановлении Украины и сообщил о координации неких совместных мероприятий.

Также 22 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности Киеву, работа над которым финализируется.

Кроме того, Ермак сообщил Салливану подробности о ситуации на фронте, в очередной раз указав на необходимость поставок систем ПВО на Украину.

Ранее в офисе Зеленского признали, что украинцы не хотят воевать.