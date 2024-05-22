В Каннах состоялась премьера фильма «Анора» с Юрой Борисовым

Актер Юра Борисов представил фильм «Анора» на 77-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщает championat.com.

21 мая состоялась премьера «Аноры» в Каннах. Борисов вышел на ковровую дорожку с коллегами по фильму Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой.

В октябре 2023 года Марк Эйдельштейн и Юра Борисов вошли в актерский состав картины Шона Бэйкера «Анора».

Фильм рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

14 мая состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля, который продлится до 25-го числа. 19 мая актер Андрей Бурковский вышел на красную дорожку с командой Кирилла Серебренникова. На мероприятие также прилетела журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова. Она назвала картину лучшей работой Серебренникова.

Ранее Виктория Боня посетила вечеринку Жан-Клода Ван Дамма.