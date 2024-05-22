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Губерниев назвал экс-игрока ЦСКА вруном и лицемером

Журналист Губерниев об экс-игроке ЦСКА Вернблуме: врун и лицемер

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего футболиста Понтуса Вернблума, который извинился за то, что он играл в московском ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

«Это попытка быть хорошим для той стороны. Понтус зарабатывал большие деньги, которые бы не заработал больше нигде. Его жалко, ведь он просто врун и лицемер», — сказал Губерниев.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Ранее Вернблум заявил, что ему не нравилась еда в ЦСКА.

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