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В Армении заявили о задержании мужчины, готовившего захват власти

СК Армении заявил о задержании подозреваемого в подготовке захвата власти

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РИА Новости

Следственный комитет Армении сообщил о задержании мужчины по подозрению в подготовке к захвату власти в стране. Информацию об этом передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение с сайта СК.

В силовом ведомстве сообщили, что 21 мая из полиции поступило сообщение о подготовке к узурпации власти.

«В связи с этим в главном управлении СК по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности возбуждено уголовное дело... Принято решение о задержании гражданина Г.Г.», — сообщили в СК.

В сообщении уточняется, что мужчина с антиправительственными взглядами выступал против внешней и внутренней политики руководства Армении и намеревался вместе с неустановленными лицами узурпировать власть, захватить здания правительства, парламента и полиции и овладеть полномочиями правительства и Национального собрания. По данным ведомства, реализовать свои планы он собирался во время митинга 26 мая.

Местные Telegram-каналы сообщают, что задержанным является сын популярного певца Айка Гевондяна Грачья Гевондян. Адвокат Александр Кочубаев сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение, с которым тот не согласен. Также он назвал уголовное дело нелепым и политическим, а обвинение — полностью сфабрикованным.

20 мая в армянском селе Киранц полиция начала разгон митингующих против делимитации границы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал решить вопрос с «агентами влияния» от церкви.

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