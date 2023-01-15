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Эрдоган заявил, что с помощью зерна из России Анкара решит вопрос обеспечения стран Африки

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкары бесплатно поставлять российскую сельхозпродукцию бедным странам Африки, сообщил телеканал TRT.

«Турция стала страной, благодаря которой был решен вопрос с созданием зернового коридора, однако на этом наша миссия не завершена. Нашей целью является переработка российского зерна, которое бедным странам предложил направлять (президент РФ Владимир) Путин, и его поставки нуждающимся государствам Африки», — сказал Эрдоган.

По его словам, на сегодняшний день по зерновому коридору в Европу направили 44% сельхозпродукции и лишь 14% — в Африку.

Соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины 22 июля в Стамбуле подписали представители России, Турции, Украины и ООН. 17 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Во второй половине ноября президент Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам, в которых наблюдается дефицит продовольствия из-за авантюрной политики Запада.

На прошлой неделе президент Турции сообщил, что Анкара начнет перерабатывать у себя российское зерно и отправлять в бедные африканские страны.

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