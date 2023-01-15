Эрдоган заявил, что с помощью зерна из России Анкара решит вопрос обеспечения стран Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкары бесплатно поставлять российскую сельхозпродукцию бедным странам Африки, сообщил телеканал TRT.

«Турция стала страной, благодаря которой был решен вопрос с созданием зернового коридора, однако на этом наша миссия не завершена. Нашей целью является переработка российского зерна, которое бедным странам предложил направлять (президент РФ Владимир) Путин, и его поставки нуждающимся государствам Африки», — сказал Эрдоган.

По его словам, на сегодняшний день по зерновому коридору в Европу направили 44% сельхозпродукции и лишь 14% — в Африку.

Соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины 22 июля в Стамбуле подписали представители России, Турции, Украины и ООН. 17 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Во второй половине ноября президент Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам, в которых наблюдается дефицит продовольствия из-за авантюрной политики Запада.

На прошлой неделе президент Турции сообщил, что Анкара начнет перерабатывать у себя российское зерно и отправлять в бедные африканские страны.