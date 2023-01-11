Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть подорожанием фрахта

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дисконт на российскую нефть относительно цен на мировом рынке вырос в январе в основном из-за подорожания фрахта. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании, написало агентство ТАСС.

«Что касается нефти, основная проблема — это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, она выросла в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен», — сказал он.

Новак выразил уверенность в том, что ситуация является временной, и в ближайшее время скидка на отечественное сырье сократится, как это произошло в 2022 году. Тогда весной, по его словам, скидка существенно увеличилась, а затем начала постепенно снижаться.

Вице-премьер добавил, что власти будут реагировать на изменение в ситуации со скидкой на российскую нефть и потолок цен на сырье и принимать меры для обеспечения продаж этого энергоресурса на новые рынки.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus написало, что нефть из России продается в половину мировых цен и намного дешевле лимита, который ввели страны G7.

Согласно информации агентства, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.