В Минэнерго уточнили информацию по указу Путина об ответе на «потолок цен»

В Министерстве энергетики России уточнили информацию по указу президента России Владимира Путина по ответу на «потолок цен» — документ запрещает ссылаться на незаконные ценовые ограничения, сообщает ТАСС.

«Опубликованный в декабре указ Президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — указано в сообщении.

Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не больше 2–3 месяцев.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление потолка цен на российскую нефть. Из указа следует, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны, которые прописывают в контракте потолок цен, запрещены.