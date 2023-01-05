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Правительство Казахстана разрешило банкам разовый вывоз наличных рублей

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Pavel Mikheyev/Reuters

Власти Казахстана разрешило банкам вывезти из страны наличные рубли для конвертации их в безналичную форму. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. Постановление <…> будет действовать в течение шестидесяти календарных дней», — говорится в заявлении.

В Нацбанке подчеркнули, что в настоящее время финансово-кредитные учреждения страны располагают различными каналами для проведения безналичных платежей и переводом средств на банковские счета.

В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал поручение, по которому надо добиться снижения уровня инфляции в стране и обеспечить благоприятный инвестиционный климат.

Ранее Токаев завил, что Казахстан будет защищать российские инвестиции в республику.

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