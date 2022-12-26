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Эрдоган: Турция намерена стать центром энергетики Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена стать центром поставок энергоносителей в Европу из бассейна Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Об этом он сообщил журналистам после заседания правительства, передает ТАСС.

«Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами», — подчеркнул он.

По его словам, Анкара также хочет избавиться от энергетической зависимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российско-турецкие энергетические проекты в газовой отрасли, в частности по созданию в Турции газового хаба, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, главы государств побеседовали о ходе выполнения зерновой сделки. Подчеркивалось, что соглашение носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для таких поставок из РФ в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран. Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.

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