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Вице-премьер Новак заявил, что работа по формированию газового хаба в Турции продолжается

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в настоящее время идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, как с турецкими коллегами, так и с другими возможными участниками из разных стран. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Новака, поскольку сегодня Европа через южное направление получает газ из Алжира, Катара и Азербайджана, то речь идет о создании хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики.

Решения по газовому хабу в Турции будут приняты в течение следующего года, подчеркнул вице-премьер.

В октябре президент России Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу. 4 декабря турецкий лидер заявил, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту.

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