Путин потребовал сохранить динамику снижения бедности в России в 2023 году

Закрепление динамики снижения бедности в России в следующем году является ключевой и системообразующей для властей. В то же время в текущем году стране удастся добиться «позитивных» результатов в этой области, приводит слова президента Владимира Путина ТАСС.

«Несмотря на объективные трудности текущего года, мы добьемся позитивных результатов в снижении бедности. А в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику», — заявил Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Сохранению положительной динамики в борьбе с бедностью должны поспособствовать ряд факторов. Среди ключевых — оказание адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения, а также ежегодное увеличение пенсий выше темпов роста инфляции в стране, уточнил он.

«Одновременно с пенсиями второй раз за год был проиндексирован прожиточный минимум, на котором завязаны многие социальные пособия и выплаты. Они, соответственно, тоже выросли, что напрямую затрагивает доходы около 15 млн человек», — заключил Путин.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что cреди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей. Для реализации этой задачи властям необходимо продолжать увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).