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Силуанов заявил, что дефицит бюджета в текущем году составит около 2% ВВП

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Дефицит федерального бюджета России в нынешнем году составит порядка 2% ВВП, информировал глава Министерства финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», — подчеркнул министр.

По словам Силуанова, согласно прогнозам, в 2023 году ожидается дефицит примерном на таком же уровне.

Также министр обратил внимание, что ведомство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния, в первую очередь, для инвестиций в инфраструктурные проекты.

Ранее глава Минфина России уточнял, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить ожидаемые 0,9% ВВП. В сентябре российское правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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