Президент Молдавии ожидает дополнительное финансирование от МВФ

Президент Молдавии Майя Санду поговорила с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и подняла вопрос касательно увеличения финансирования для страны ради преодоления кризиса в сфере энергетического сектора. Об этом сообщает РИА Новости.

Санду прибыла в Вашингтон, там у нее предполагается ряд встреч с официальными лицами.

«Президент Майя Санду подчеркнула, что в настоящее время Молдавия переживает самый тяжелый энергетический кризис за всю историю своего существования...», — говорится в сообщении молдавского главы государства.

Как добавила Санду, задача правительства в том, чтобы помочь людям и бизнесу справиться с высокими ценами на энергоносители.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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