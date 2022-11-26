Welt am Sonntag: немецкая промышленность опасается резких отключений зимой

Представители немецкой промышленности в связи с энергетическим кризисом выразили обеспокоенность из-за вероятных отключений электричества в зимний период. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

«Электроснабжение испытывает проблемы, и его стабильность подвергается все большему риску, особенно сейчас, зимой. К сожалению, это не стало неожиданностью, но этого следует опасаться», — уточнила генеральный директор объединения WV Metalle Франциска Эрдле.

По ее словам, факт того, что срок действия постановления об отключении промышленных нагрузок истек безвозвратно, вызывает все большую обеспокоенность среди представителей сферы промышленности Германии.

«Мы считаем неправильным, что федеральное правительство сознательно выпустило этот инструмент из своих рук», — добавила Эрдле.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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