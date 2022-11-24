Силуанов призвал россиян «не связываться» с покупкой криптовалют

Гражданам России следует более осторожно относиться к вложениям в криптовалюты, более оптимальным вариантом стала бы покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). Слова министра финансов Антона Силуанова приводит ТАСС.

«Лучше, конечно, разложиться: часть оставить на депозите в банке, часть — вложиться в облигации. Можно в государственные облигации федерального займа — надежно», — заявил Силуанов в ходе выступления на встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ».

По его словам, при вложениях в облигации федерального займа можно «хорошо заработать». В случае с криптовалютами перспективы выглядят туманно.

«Если в акции и бумаги, когда ты вкладываешь, можно хотя бы предполагать, рассчитывать на динамику движения этих активов, то в крипте ничего не понятно. <…> Я бы не связывался с тем, чего не понимаешь. Это тот же самый игровой автомат. Игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств», — заключил Силуанов.

24 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии компромисса с Центробанком (ЦБ) в вопросе регулирования криптовалют на внутреннем рынке. Он выступил за постепенную легализацию данного сектора в стране.